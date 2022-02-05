Полузащитник Арсенала Букайо Сака может оказаться в одном из английских грандов в летнее трансферное окно.

Сака попал в сферу интересов Манчестер Сити и Ливерпуля, сообщает ESPN.

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Переход зависит от результатов Арсенала в текущем сезоне в АПЛ. И "горожане", и "красные" попытаются подписать вингера сборной Англии, если "канониры" так и не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон. Правда, источник не указывает, во сколько обойдется трансфер юной звезды.

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К слову, Сака провел 26 матчей за Арсенал в этом сезоне, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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