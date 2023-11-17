Снятие очков с Эвертона может запустить ряд громких дел по поводу нарушений финансового фейр-плей.

Хаотичная работа на трансферном рынке в течение последних лет привела к тому, что Эвертон понес убытки на сотни миллионов и попал под расследование АПЛ. В итоге Лига решила наказать клуб, сняв с него очки.

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Спортивный юрист и бывший финансовый советник Манчестер Сити Штефан Борсон считает это беспрецедентным решением, которое может стать только началом. По его мнению, столь жесткое наказание для Эвертона не позволит комиссии АПЛ наказывать других нарушителей "мягкими штрафами".

В частности, Борсон в своих соцсетях пишет о Челси и Манчестере Сити. АПЛ до сих пор рассматривает дело о 115 случаях нарушений "горожанами" финансового законодательства. Что касается лондонцев, то преступления им оставил в наследство бывший владелец. Абрамович практиковал тайные выплаты футболистам и агентам, не фиксировавшиеся в бюджете.

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Финансовый эксперт уверен, если вину этих клубов докажут, то логичным наказанием может быть только лишение места в АПЛ. Любые "сделки со следствием" после дела Эвертона будут выглядеть смехотворно.