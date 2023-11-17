Хаотична робота на трансферному ринку протягом останніх років призвела до того, що Евертон зазнав збитків на сотні мільйонів та потрапив під розслідування АПЛ. У підсумку Ліга вирішила покарати клуб, знявши з нього очки.

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Спортивний юрист та колишній фінансовий радник Манчестер Сіті Штефан Борсон вважає це безпрецедентним рішенням, яке може стати лише початком. На його думку, таке жорстке покарання для Евертона не дозволить комісії АПЛ карати інших порушників "м'якими штрафами".

Зокрема, Борсон у своїх соцмережах пише про Челсі та Манчестер Сіті. АПЛ досі розглядає справу щодо 115 випадків порушень "містянами" фінансового законодавства. Щодо лондонців, то злочини їм залишив у спадок колишній власник. Абрамович практикував таємні виплати футболістам та агентам, які не фіксувалися в бюджеті.

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Фінансовий експерт впевнений, якщо провину цих клубів доведуть, то логічним покаранням може бути лише позбавлення місця в АПЛ. Будь-які "угоди зі слідством" після справи Евертона будуть мати сміховинний вигляд.