Манчестер Сити нацелился на подписание форварда Атлетико Жоау Фелиша летом этого года, сообщает издание OJOGO. За вырученные средства мадридский гранд планирует усилиться другим нападающим.

Ньюкасл может помочь Яремчуку избавиться от забивного конкурента

На радарах оказался бомбардир Бенфики Дарвин Нуньес, имеющий большие шансы на переезд в Испанию. 22-летний уругваец провел в этом сезоне за "орлов" 23 поединка, отличился 18-ю голами и 2-мя результативными передачами. Нуньес является главным конкурентом украинского Романа Яремчука.

Жоау Фелиш в кампании 2021/22 отыграл 17 матчей (три мяча и два ассиста). В 2019 году Атлетико заплатил за него более 125 миллионов евро именно Бенфике.

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