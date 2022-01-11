Манчестер Сіті націлився на підписання форварда Атлетіко Жоау Феліша влітку цього року, повідомляє видання O JOGO. За вторговані кошти мадридський гранд планує підсилитись іншим нападником.

Ньюкасл може допомогти Яремчуку позбутись забивного конкурента

На радарах опинився бомбардир Бенфіки Дарвін Нуньєс, який має великі шанси на переїзд в Іспанію. 22-річний уругваєць провів цього сезону за "орлів" 23 поєдинки, відзначився 18-ма голами й 2-ма результативними передачами. Нуньєс є головним конкурентом українця Романа Яремчука.

Жоау Феліш у кампанії 2021/22 відіграв 17 матчів (три м'ячі та два асисти). У 2019 році Атлетіко заплатив за нього понад 125 мільйонів євро саме Бенфіці.

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