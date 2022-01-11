Манчестер Сіті та Атлетіко можуть допомогти Яремчуку позбутись головного візаві
Команда Хосепа Гвардіоли запланувала серйозний трансфер, який може спровокувати ефект доміно.
Манчестер Сіті націлився на підписання форварда Атлетіко Жоау Феліша влітку цього року, повідомляє видання O JOGO. За вторговані кошти мадридський гранд планує підсилитись іншим нападником.
Ньюкасл може допомогти Яремчуку позбутись забивного конкурента
На радарах опинився бомбардир Бенфіки Дарвін Нуньєс, який має великі шанси на переїзд в Іспанію. 22-річний уругваєць провів цього сезону за "орлів" 23 поєдинки, відзначився 18-ма голами й 2-ма результативними передачами. Нуньєс є головним конкурентом українця Романа Яремчука.
Жоау Феліш у кампанії 2021/22 відіграв 17 матчів (три м'ячі та два асисти). У 2019 році Атлетіко заплатив за нього понад 125 мільйонів євро саме Бенфіці.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій