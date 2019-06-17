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Манчестер Сити хочет подписать защитника ПСВ Анхелинью – он станет конкурентом Зинченко

18:51 45 Читати українською
Манчестер Сити хочет подписать защитника ПСВ Анхелинью – он станет конкурентом Зинченко
Анхелинью / Voetbalzone

Защитник ПСВ Анхелинью может вернуться в Манчестер Сити только через год после перехода в лагерь эйндховенцев.

Манчестер Сити ведет переговоры с испанским защитником ПСВ Анхелинью, сообщает The Sun.

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По информации издания, "горожане" готовы вернуть игрока за сумму, вдвое большую, чем выплатил ПСВ английскому клубу – 5,5 млн евро.

Манчестер Сити заинтересован в подписании игрока из-за травматичности Бенджамина Менди, который остался единственным конкурентом Александру Зинченко на позиции левого защитника.

Кроме того, по данным испанской прессы, ПСЖ и Барселона готовы подписать Анхелинью за 25 млн евро, но "горожане" обладают первоочередным правом выкупа.

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