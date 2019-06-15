Зинченко заставил Манчестер Сити изменить трансферные планы – клуб сэкономил солидную сумму

Александр Зинченко близок к новому контракту с Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола очень рассчитывает на прогресс украинца и в следующем сезоне.

Летом прошлого года Александр Зинченко был близок к уходу из Манчестер Сити – украинец отказался переходить в Вулверхэмптон буквально в последний момент. Как оказалось, решение хавбека сборной Украины было крайне верным, ведь во второй части сезона 2018/19 именно 22-летний Зинченко стал основным левым защитником "горожан". В его активе 29 матчей, 1 гол и 5 ассистов во всех турнирах.

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В ближайшие дни клуб должен объявить о продлении контракта с Зинченко, которого Хосеп Гвардиола рассматривает в качестве кандидата на звание основного левого защитника и в сезоне 2019/20. Бенжамен Менди, который больше лечится, чем играет, станет конкурентом украинца и также получит шанс доказать Гвардиоле свою профпригодность, сообщает Evening Standard.

А вот от подписания защитника Лестера Бена Чилвелла "горожане" уже отказались. Одной из главных причин такого решения стала именно уверенная игра Зинченко в необычном для себя амплуа. Чемпионы Англии, у которых и так есть определенные проблемы с соблюдением требований финансового фэйр-плей, не считают нужным выкладывать несколько десятков миллионов на усиление и так достаточно надежной позиции. К слову, трансферная стоимость игрока сборной Украины также существенно возросла.

Зинченко перешел в Манчестер Сити из Уфы летом 2016 года. Действующий контракт украинца рассчитан до лета 2020 года.

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