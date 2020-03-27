Манчестер Сити хочет переманить Бонуччи – известна позиция Сарри

Лидер обороны Ювентуса попал в сферу интересов Манчестер Сити, однако подписать его будет трудно.

Манчестер Сити на фоне проблем в защите в текущем сезоне собирается подписать нового центрбека. По информации Calciomercato, приоритетным вариантом для усиления обороны "горожан" Пеп Гвардиола считает Леонардо Бонуччи.

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Каталонский тренер уважает Лео за лидерские качества и навыки игры в обороне, однако подписать центрального защитника Ювентуса будет трудно из-за неуступчивой позиции Маурицио Сарри. Главный тренер "Старой Синьоры" не считает Бонуччи игроком, которого можно продавать. Итальянский клуб уже сообщил об этом Манчестер Сити.

В начале марта Calciomercato заявляло об интересе "горожан" к центральному защитнику Интера Милана Шкриняра. Сообщается, что Интер хотел бы сохранить словака в команде, но может отпустить его за сумму около 85 млн евро.

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