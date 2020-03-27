toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Манчестер Сити хочет переманить Бонуччи – известна позиция Сарри

12:53 52 Читати українською
Манчестер Сити хочет переманить Бонуччи – известна позиция Сарри
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Лидер обороны Ювентуса попал в сферу интересов Манчестер Сити, однако подписать его будет трудно.

Манчестер Сити на фоне проблем в защите в текущем сезоне собирается подписать нового центрбека. По информации Calciomercato, приоритетным вариантом для усиления обороны "горожан" Пеп Гвардиола считает Леонардо Бонуччи.

Агент Габриэла Жезуса намекнул на возможную смену клуба – есть серьезный претендент на бразильца

Каталонский тренер уважает Лео за лидерские качества и навыки игры в обороне, однако подписать центрального защитника Ювентуса будет трудно из-за неуступчивой позиции Маурицио Сарри. Главный тренер "Старой Синьоры" не считает Бонуччи игроком, которого можно продавать. Итальянский клуб уже сообщил об этом Манчестер Сити.

В начале марта Calciomercato заявляло об интересе "горожан" к центральному защитнику Интера Милана Шкриняра. Сообщается, что Интер хотел бы сохранить словака в команде, но может отпустить его за сумму около 85 млн евро.

''Жалкая восьмерка'': ведущие клубы АПЛ объединились против Манчестер Сити

blog_ava
Легендарный чемпион мира хочет организовать трансфер Неймара в неожиданный клуб
08:52
237
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Италия Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Англии Ювентус Ювентус Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Маурицио Сарри Маурицио Сарри Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
51
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук