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Агент Габриэла Жезуса намекнул на возможную смену клуба – есть серьезный претендент на бразильца

21:55 48 Читати українською
Агент Габриэла Жезуса намекнул на возможную смену клуба – есть серьезный претендент на бразильца
Габриэл Жезус / Reuters

Агент Джованни Бранчини поделился мыслями о будущем своего звездного клиента – форварда Манчестер Сити Габриэла Жезуса.

"Жезус и Ювентус? Мы говорим о замечательном игроке и большом клубе, все возможно. Проблемы с сезоном могут существенно уменьшить активность на рынке.

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Клубы захотят удержать тех, кто уже есть в составе, не надеясь на трансферы. Экономические трудности также могут привести к некоторым сенсационным обменам, которые раньше казались невозможными", – приводит слова Бранчини Сalciomercato.

К слову, Жезус провел 39 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отметившись 18 голами и 9 ассистами.

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