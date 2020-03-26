Агент Габриэла Жезуса намекнул на возможную смену клуба – есть серьезный претендент на бразильца

Агент Джованни Бранчини поделился мыслями о будущем своего звездного клиента – форварда Манчестер Сити Габриэла Жезуса.

"Жезус и Ювентус? Мы говорим о замечательном игроке и большом клубе, все возможно. Проблемы с сезоном могут существенно уменьшить активность на рынке.

Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцев

Клубы захотят удержать тех, кто уже есть в составе, не надеясь на трансферы. Экономические трудности также могут привести к некоторым сенсационным обменам, которые раньше казались невозможными", – приводит слова Бранчини Сalciomercato.

К слову, Жезус провел 39 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отметившись 18 голами и 9 ассистами.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов