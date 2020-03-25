''Жалкая восьмерка'': ведущие клубы АПЛ объединились против Манчестер Сити

Борьба против участия "горожан" в Лиге чемпионов снова набирает обороты – ряд клубов хочет предотвратить возможные хитрости команды Гвардиолы.

Восемь клубов английской Перемьер-лиги обратились за помощью к юристам для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS). Истцы хотят предотвратить возможное участие Манчестер Сити в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает издание AS.

"Твой стартовый состав на самоизоляции": Манчестер Сити "клонировал" Зинченко

В число заявителей вошли те восемь команд, которые на данный момент находятся в топ-10 турнирной таблицы АПЛ, а именно: Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер, Вулверхэмптон, Тоттенхэм и Бернли. Все они опасаются, что "горожане" будут требовать, чтобы наказание было отложено, пока их апелляция продолжается, и решительно возражают против такого развития событий.

Напомним, в феврале Манчестер Сити был дисквалифицирован из еврокубков на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей и махинаций со спонсорами, а также оштрафован на 30 млн евро. Клуб подал апелляцию в CAS.

Манчестер Сити может сыграть в Лиге чемпионов несмотря на бан УЕФА – юристы рассказали о возможных вариантах