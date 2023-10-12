Чемпионы Англии и победители ЛЧ хотят сохранить главного тренера, с которым связаны успехи последних лет.

Действующее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до завершения сезона 2024/25. Несмотря на это, руководство клуба не хочет менять тренера и стремится сохранить Пепа.

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"Горожане" в течение следующих недель начнут переговоры с наставником о подписании нового контракта. Английский гранд попытается убедить Гвардиолу продлить сотрудничество до лета 2027 года. Об этом сообщил Николо Скира в Twitter.

Раньше наставник заявлял, что для него срок соглашения не имеет значения. По словам Пепа, если он решит уйти из клуба, то наличие действующего контракта не помешает.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года. Под его руководством "горожане" выиграли 5 титулов чемпионов Англии и стали победителями ЛЧ 2022/23. До этого 52-летний тренер работал в Барселоне и Баварии.

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