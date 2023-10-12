Чемпіони Англії та переможці ЛЧ хочуть зберегти головного тренера, з яким пов'язані успіхи останніх років.

Чинна угода Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахована до завершення сезону 2024/25. Попри це, керівництво клубу не хоче змінювати тренера і прагне зберегти Пепа.

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"Містяни" упродовж наступних тижнів розпочнуть перемовини з наставником щодо підписання нового контракту. Англійський гранд спробує переконати Гвардіолу продовжити співпрацю до літа 2027 року. Про це повідомив Ніколо Скіра у Twitter.

Раніше наставник заявляв, що для нього термін угоди не має значення. За словами Пепа, якщо він вирішить піти з клубу, то наявність чинного контракту не стане перешкодою.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016 року. Під його керівництвом "містяни" виграли 5 титулів чемпіонів Англії та стали переможцями ЛЧ 2022/23. Перед тим 52-річний тренера працював у Барселоні та Баварії.

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