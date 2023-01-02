Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отдает себе отчет, что его будущее больше зависит от результатов, чем от условий контракта.

"В тот момент, когда я почувствую, что что-то не так, я уйду в отставку или не буду продлевать контракт. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт – это только бумажка.

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Я продлил соглашение с клубом, потому что чувствую, что команда еще может хорошо выступать под моим руководством. В конце концов все решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не доработаю до конца", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, испанец работает в Манчестер Сити с 2016 года, уже завоевав с командой 21 трофей. В частности, 6 раз выигрывал АПЛ. В конце ноября Гвардиола подписал новый контракт с "горожанами", который рассчитан до лета 2025 года.

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