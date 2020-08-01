Барселона и Ювентус планируют новый обмен хавбеками

Барселона и Ювентус не планируют останавливаться на обмене Артура на Миралема Пьянича.

Ракитич может стать игроком Ювентуса, а в обратном направлении отправится Бентанкур, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что Барселона должна еще доплатить 30 млн евро за уругвайского хавбека. Напомним, что ранее клубы оформили еще один обмен полузащитниками: в Барселону отправился Пьянич, а Артур стал игроком Ювентуса.

К слову, Ракитич провел 41 матч в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 4 ассиста. Бентанкур же отыграл за Ювентус 42 поединка в этом сезоне, отметившись забитым мячом и 8 результативными передачами.

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