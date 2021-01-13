Манчестер Сити принимал Брайтон в 18 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Брайтон на "Футбол 24".

Футболисты Манчестер Сити прогнозируемо захватили инициативу в поединке и смогли реализовать свое преимущество в конце первого тайма, бильярдным ударом в ближний угол отметился Фоден.

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После перерыва рисунок игры не изменился. Незадолго до финального свистка Стерлинг имел возможность удвоить преимущество Сити, но форвард пробил значительно выше ворот с 11-метровой отметки.

Победа позволила Манчестер Сити подняться на третью строчку, Брайтон – 17-й. Украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Манчестер Сити переиграл Брайтон и сократил отрыв от лидеров АПЛ – Зинченко сыграл весь матч