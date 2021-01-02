Украинец может перебраться в Серию А, утверждает Corriere dello Sport.

Манчестер Сити рассматривает двух звездных конкурентов на место Зинченко

Зинченко попал в шорт-лист "орлов" на фоне травмы капитана римлян Сенада Лулича. Спортдир Лацио Ильи Таре ждет окончательный вердикт врачей относительно сроков восстановления боснийца от травмы лодыжки. Если Лулич вынужден будет пропустить значительный отрезок сезона, то Лацио выйдет на рынок.

Потенциальный трансфер Зинченко будет стоить ориентировочно 20 млн евро. Римляне хотели бы взять универсала в аренду с правом выкупа. Альтернативные варианты для "орлов" – защитник Лилля Домагой Брадарич и талант сербских Чукаричек Димитрие Каменович.

К слову, в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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