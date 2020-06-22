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Бавария осуществила новую попытку приобрести Сане

10:02 - Читати українською
Бавария осуществила новую попытку приобрести Сане
Лерой Сане / Reuters

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане очень близок к переходу в мюнхенскую Баварию.

Бавария предложила 36 млн фунтов за вингера Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает редактор Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

Сане отклонил предложение Манчестер Сити – Гвардиола подтвердил, что игрок хочет покинуть "горожан"

Отметим, что немец отказался продлить контракт с "горожанами", срок которого истекает летом 2021 года. Таким образом, Манчестер Сити рискует потерять игрока бесплатно в следующее трансферное окно.

Напомним, Сане присоединился к "горожанам" летом 2016-го. Весь текущий сезон 24-летний атакующий хавбек пропустил из-за тяжелой травмы – в АПЛ он еще еще сыграл ни минуты. Главным претендентом на Сане называют Баварию.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

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