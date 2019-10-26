Ассист конкурента Зинченко и гол в стиле кунг-фу от Гюндогана в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:0

Манчестер Сити разгромно победил Астон Виллу в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла.

Первый тайм закончился нулями, несмотря на обилие опасных моментов у обеих команд. Главные события произошли после перерыва.

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Не прошло и минуты после выхода игроков из раздевалок, а Стерлинг уже принимал поздравления от своих партнеров. Вскоре де Брюйне увеличил преимущество "горожан" – бельгиец получил передачу от Бенжамена Менди (француз вышел на левом фланге защиты вместо Александра Зинченко), и хитро закрутил мяч в ворота гостей.

Разгром Астон Виллы подытожил Гюндоган, с лету пробив в стиле, который напомнил боевые искусства – 3:0.

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