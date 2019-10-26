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Ассист конкурента Зинченко и гол в стиле кунг-фу от Гюндогана в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:0

16:59 53 Читати українською
Ассист конкурента Зинченко и гол в стиле кунг-фу от Гюндогана в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:0
Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити разгромно победил Астон Виллу в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Астон Вилла.

46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо
 
46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо

Первый тайм закончился нулями, несмотря на обилие опасных моментов у обеих команд. Главные события произошли после перерыва.

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Не прошло и минуты после выхода игроков из раздевалок, а Стерлинг уже принимал поздравления от своих партнеров. Вскоре де Брюйне увеличил преимущество "горожан" – бельгиец получил передачу от Бенжамена Менди (француз вышел на левом фланге защиты вместо Александра Зинченко), и хитро закрутил мяч в ворота гостей.

Разгром Астон Виллы подытожил Гюндоган, с лету пробив в стиле, который напомнил боевые искусства – 3:0.

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Манчестер Сити – Астон Вилла: прямая видеотрансляция матча АПЛ
14:25
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Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Астон Вилла АПЛ Астон Вилла Астон Вилла
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