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Гвардиола объяснил, как решит проблему отсутствия Зинченко – три опции для замены травмированного украинца

14:52 98 Читати українською
Гвардиола объяснил, как решит проблему отсутствия Зинченко – три опции для замены травмированного украинца
Зинченко и Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно позиции левого защитника, которую в большинстве матчей сезона занимал Александр Зинченко.

"У нас есть Анхелиньо, у нас есть Канселу, который может играть на этой позиции. У нас есть и другие опции.

Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко

Менди играл 90 минут против Кристал Пэлас, а также во вторник, проведя невероятные 70-75 минут против Аталанты, и он не травмирован. Думаю, что он может регулярно играть. Большое количество матчей позволит ему выйти на свой лучший уровень. Если он в форме, то может тренироваться каждый день. Это скоро произойдет. Надеемся, что его не смогут остановить новые проблемы", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, что Александр Зинченко прооперировал колено и пропустит не менее пяти недель.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Анхелиньо Анхелиньо Жоау Канселу Жоау Канселу Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
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