toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД

Асист конкурента Зінченка і гол в стилі кунг-фу від Гюндогана у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:0

17:00 335 Читать на русском
Асист конкурента Зінченка і гол в стилі кунг-фу від Гюндогана у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:0
Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромно переміг Астон Віллу у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла.

46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью
 
46’ Рахім Стерлінг
66’ Кевін де Брюйне
70’ Ілкай Ґюндоґан
88’ Фернандінью

Перший тайм закінчився нулями попри достатню кількість небезпечних моментів у обох команд. Головні події відбулися після перерви.

Гвардіола пояснив, як вирішить проблему відсутності Зінченка – три опції для заміни травмованого українця

Не минуло й хвилини після виходу гравців з роздягалень, а Стерлінг вже приймав вітання від своїх партнерів. Згодом де Брюйне збільшив перевагу "містян" – бельгієць отримав передачу від Бенжамена Менді (француз вийшов на лівому фланзі захисту замість Олександра Зінченка), і хитро закрутив м'яч у ворота гостей.

Розгром Астон Вілли довершив Ілкай Гюндоган, з льоту пробивши у стилі, який нагадав бойові мистецтва – 3:0.

Манчестер Сіті не без проблем розгромив Астон Віллу – конкуренти Зінченка отримали ігрову практику

blog_ava
Вест Хем – Шеффілд Юнайтед: Ярмоленко відзначився асистом
18:00
1863
Теги
Англія Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Астон Вілла АПЛ Астон Вілла Астон Вілла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
год
:
28
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук