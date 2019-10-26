Асист конкурента Зінченка і гол в стилі кунг-фу від Гюндогана у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:0

Манчестер Сіті розгромно переміг Астон Віллу у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла.

Перший тайм закінчився нулями попри достатню кількість небезпечних моментів у обох команд. Головні події відбулися після перерви.

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Не минуло й хвилини після виходу гравців з роздягалень, а Стерлінг вже приймав вітання від своїх партнерів. Згодом де Брюйне збільшив перевагу "містян" – бельгієць отримав передачу від Бенжамена Менді (француз вийшов на лівому фланзі захисту замість Олександра Зінченка), і хитро закрутив м'яч у ворота гостей.

Розгром Астон Вілли довершив Ілкай Гюндоган, з льоту пробивши у стилі, який нагадав бойові мистецтва – 3:0.

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