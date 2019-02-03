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Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

20:46 885 Читати українською
Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было
Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

Манчестер Сити принимал Арсенал в 25-м туре чемпионата Англии. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча АПЛ сезона 2018/19 – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Арсенал на "Футбол 24", стартует 3 февраля в 18:30 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко уже 5-й матч АПЛ подряд не попал даже в заявку действующих чемпионов Англии. Команда Гвардиолы снова опустилась на 3-е место после победы Тоттенхэма. К лидеру Ливерпулю минус 5, а "красные" свой матч играют в понедельник против Вест Хэма. Арсенал же отстает на 3 очка от зоны Лиги чемпионов. Борьба между ним, Челси и МЮ за четвертое место обещает быть очень жаркой.

Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля – Агуэро творит историю, а МЮ уже 5-й

Отметим, что с позицией левого защитника, где играет Зинченко, Гвардиола откровенно удивил. Трудно было определить, кто будет играть на этом фланге, ведь ни украинец, ни Менди, ни Делф, ни Данило не попали в основу.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди – Фернандиньо, Гюндоган – Давид Силва (к), де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг – Агуэро

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Делфи, Сане, Марез, Жезус

Манчестер Сити – Арсенал – видео голов

Арсенал: Лено – Лихтштайнер, Мустафе, Монреаль, Кошельны, Колашинац – Торрейра, Гандузи – Ивоби, Обамеянг, Ляказетт

Запасные: Чех, Танос, Эльнени, Рэмзи, Озил, Денис Суарес, Нкетия

Манчестер Сити – Арсенал: стартовые составы на матч АПЛ

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Манчестер Сити - Арсенал: Воскресенье 03 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Арсенал
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Арсенал Арсенал Арсенал Александр Зинченко Александр Зинченко
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