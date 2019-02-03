Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Арсенал у 25-му турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ сезону 2018/19 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал на "Футбол 24", стартує 3-го лютого о 18:30 за київським часом. Українець Олександр Зінченко вже 5-й матч АПЛ поспіль не потрапив навіть до заявки чинних чемпіонів Англії. Команда Гвардіоли знову опустилась на 3-є місце після перемоги Тоттенхема. До лідера Ліверпуля мінус 5, а "червоні" свій матч грають у понеділок проти Вест Хема. Арсенал же відстає на 3 очки від зони Ліги чемпіонів. Боротьба між ним, Челсі і МЮ за 4-те місце обіцяє бути дуже запеклою.

Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

Відзначимо, що з позицією лівого захисника, де грає Зінченко, Гвардіола відверто здивував. Важко визначити, хто буде грати на цьому фланзі, адже ні українець, ні Менді, ні Делф, ні Даніло не у складі.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Отаменді – Фернандінью, Гюндоган – Давід Сілва (к), Де Брюйне, Бернарду Сілва, Стерлінг – Агуеро

Запасні: Муріч, Даніло, Стоунз, Делф, Сане, Марез, Жезус

Арсенал: Лєно – Ліхтштайнер, Мустафі, Монреаль, Кошельни (к), Колашинац – Торрейра, Гандузі – Івобі, Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Чех, Танос, Ельнені, Ремзі, Озіл, Деніс Суарес, Нкетія

Le XI de City ️



CITY XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Banc | Muric, Danilo, Stones, Delph, Sané, Mahrez, Jesus pic.twitter.com/uB0cVWvMSs — Manchester City (@MCityFrance) 3 лютого 2019 р.

Манчестер Сіті – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ