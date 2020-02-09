Манчестер Сити – Вест Хэм: матч перенесен на неопределенный срок

Зинченко против Ярмоленко / фото из открытых источников

Поединок 26-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Вест Хэмом не состоится в запланированную дату.

Матч Манчестер Сити – Вест Хэм отменен из-за сложных погодных условий, сообщает твиттер "горожан".

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"Игра отложена в интересах безопасности болельщиков и обслуживающего персонала на стадионе в связи с экстремальными погодными условиями", – говорится в сообщении.

Отметим, что этот поединок пропускали бы украинцы в составах обеих команд: Зинченко – из-за дисквалификации, а Ярмоленко – из-за повреждения. Добавим, что новая дата поединка пока неизвестна.

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