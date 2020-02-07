Гвардиола закрыл вопрос о потенциальном трансфере Месси в Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола перед матчем против Вест Хэма был вынужден комментировать трансферные слухи.

"Месси – игрок Барселоны. Он останется там, по крайней мере, я бы так хотел. Я не буду говорить об игроках из других команд", – цитирует испанского специалиста Sport.es.

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На фоне конфликта Лионеля Месси с одним из руководителей Барселоны в СМИ начали распространяться слухи, что аргентинец хочет покинуть столицу Каталонии, а главным претендентом на форварда называли Манчестер Сити. Напомним, Месси является воспитанником Барселоны и с 2004 года защищает цвета основной команды.

Гвардиола также отметил, что в его команде уже есть один из лучших нападающих в мире – Серхио Агуэро.

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