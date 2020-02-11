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Манчестер Сити – Вест Хэм: известны дата и время поединка, перенесенного из-за погодных условий

19:35 35 Читати українською
Манчестер Сити – Вест Хэм: известны дата и время поединка, перенесенного из-за погодных условий
Манчестер Сити – Вест Хэм / Getty images

Манчестер Сити и лондонский Вест Хэм узнали дату очного поединка в рамках 26-го тура АПЛ.

 

Матч Манчестер Сити – Вест Хэм, отмененный из-за сложных погодных условий, будет сыгран 19 февраля. Команды выйдут на газон стадиона Этихад в 21:30 по киевскому времени.

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Напомним, что отчетная встреча должна была состояться 9 февраля. Однако игра была перенесена в интересах безопасности участников матча, болельщиков и обслуживающего персонала на стадионе из-за экстремальных погодных условий.

Добавим, что этот поединок пропустят украинцы в составах обеих команд: Зинченко – из-за дисквалификации после удаления в игре с Тоттенхэмом, а Ярмоленко – из-за повреждения.

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