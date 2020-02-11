Манчестер Сіті – Вест Хем: відомі дата і час поєдинку, перенесеного через погодні умови

Манчестер Сіті та лондонський Вест Хем дізналися дату очного поєдинку в рамках 26-го туру АПЛ.

Матч Манчестер Сіті – Вест Хем, скасований через складні погодні умови, буде зіграний 19 лютого. Команди вийдуть на газон стадіону Етіхад о 21:30 за київським часом.

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Нагадаємо, що звітна зустріч повинна була відбутися 9 лютого. Однак гра була перенесена в інтересах безпеки учасників матчу, уболівальників і обслуговуючого персоналу на стадіоні через екстремальні погодні умови.

Додамо, що цей поєдинок пропустять українці у складах обох команд: Зінченко – через дискваліфікацію після вилучення у грі з Тоттенхемом, а Ярмоленко – через пошкодження.

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