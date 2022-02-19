Фантастический гол Мане в видеообзоре матча Ливерпуль – Норвич – 3:1
20:49 - Читати українською
Ливерпуль принимал Норвич в рамках 26-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
64’ Садио Мане
67’ Мохамед Салах
81’ Луис Диас
Милот Рашица 48’
48’ Милот Рашица
64’ Садио Мане
67’ Мохамед Салах
81’ Луис Диас
Норвич неожиданно открыл счет в матче, но Садио Мане красивым ударом через себя выровнял положение.
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Далее феерили Алиссон и Мохамед Салах. Голкипер вынес мяч точно на форварда, который поиздевался сразу с нескольких соперников и перевел мяч в пустые ворота. Точку во встрече поставил Луис Диас.
Ливерпуль закрепился на второй строчке АПЛ, Норвич остается на дне таблицы.
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