Ливерпуль принимал Норвич в рамках 26-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Норвич неожиданно открыл счет в матче, но Садио Мане красивым ударом через себя выровнял положение.

Мане готов покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны, – Goal

Далее феерили Алиссон и Мохамед Салах. Голкипер вынес мяч точно на форварда, который поиздевался сразу с нескольких соперников и перевел мяч в пустые ворота. Точку во встрече поставил Луис Диас.

Ливерпуль закрепился на второй строчке АПЛ, Норвич остается на дне таблицы.

Ливерпуль с ассистом Алиссона одолел Норвич, Челси дожал Кристал Пэлас, Арсенал догнал Вест Хэм, гол экс-звезды Зари