"Після того, як ми стали поступатися в рахунку, Тоттенхем почав так глибоко і компактно оборонятися! Це неймовірно. Вони не втрачають м'яч, доставляючи його на Кейна, і можуть тікати в контратаки із Соном та Кулусевскі у складі.

Фантастичний гол Мане та асист Аліссона у відеоогляді матчу Ліверпуль – Норвіч – 3:1

Але я думаю, що ми грали добре. Ми створили багато моментів. Не можу сказати нічого поганого про команду, бо ми були у грі протягом усього матчу. Але було складно.

Усі знають, що дає грі Харрі Кейн. Ми невдало накрили передачу у моменті з першим голом. Але після цього створили багато моментів. Льоріс грав чудово. Ми повинні забивати більше м'ячів", — наводить слова Гвардіоли BBC Sport.

Манчестер Сіті лише на 6 очок випереджає Ліверпуль, а також у мерсисайдців ще є гра в запасі.

Ман Сіті – Тоттенхем: "шпори" показово б'ють лідера – ураганний Кейн оголив слабке місце Гвардіоли і дав Ліверпулю шанс