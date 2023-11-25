Манчестер Сити и Ливерпуль открывают программу 13 тура АПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Суперматч Манчестер Сити – Ливерпуль начнется в 14:30 по киевскому времени. У команды Гвардиолы есть лишь один пункт преимущества над "красными", поэтому победитель встречи будет на вершине АПЛ. Ничья порадует Арсенал, который получит шанс вырваться на чистое первое место.

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Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформах Setanta Sports и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет Футбол 24.

Стартовый состав Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Аке – Бернарду, Родри, Фоден – Альварес, Холанд, Доку.

Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон – Трент, Матип, ван Дейк, Цимикас – Собослай, Мак Аллистер, Джонс – Салах, Нуньес, Жота.