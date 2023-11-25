Манчестер Сіті та Ліверпуль відкривають програму 13-го туру АПЛ. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Ліверпуль: склади і онлайн-трансляція матчу за перше місце АПЛ

Суперматч Манчестер Сіті – Ліверпуль розпочнеться о 14:30 за київським часом. Команда Гвардіоли має лише один пункт переваги над "червоними", тому переможець зустрічі буде на вершині АПЛ. Нічия потішить Арсенал, який отримає шанс вирватися на чисту першу сходинку.

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Пряму трансляцію матчу можна подивитися на платформах Setanta Sports та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе Футбол 24.

Стартовий склад Ман Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Аке – Бернарду, Родрі, Фоден – Альварес, Холанд, Доку.

Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Трент, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Собослай, Мак Аллістер, Джонс – Салах, Нуньєс, Жота.