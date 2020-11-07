"Очень сложная игра, надеюсь, для обеих команд. В этом году так много всего изменилось, что нельзя проводить параллели с прошлым или позапрошлым годами.

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Мне нравятся такие матчи, нравится подготовка, но это не облегчает нашей судьбы. Воскресный матч будет действительно сложной задачей для нас.

Мы проиграли выездную игру против Сити прошлого года (0:4), но этот матч следует рассматривать отдельно от других, потому что за три дня до игры мы стали победителями АПЛ.

Неважно, играем мы дома или на выезде. Важно, чтобы мы боролись, придерживаясь плана, были храбрыми, играли в футбол и защищались изо всех сил. Тогда у нас будет шанс. Это самая сложная игра в мире футбола", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 8 ноября, начало в 18:30. После 7 туров "красные" возглавляют АПЛ с 16 очками, у "горожан" на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

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