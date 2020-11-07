"Дуже складна гра, сподіваюся, для обох команд. Цього року так багато всього змінилося, що не можна проводити паралелі з минулим або позаминулим роками.

Гвардіола порівняв битву проти Ліверпуля з президентськими виборами в США – наставник Ман Сіті назвав фаворита

Мені подобаються такі матчі, подобається підготовка, але це не полегшує нашої долі. Недільний матч буде дійсно складним завданням для нас.

Ми програли виїзну гру проти Сіті минулого року (0:4), але цей матч слід розглядати окремо від інших, тому що за три дні до гри ми стали переможцями АПЛ.

Неважливо, граємо ми вдома чи на виїзді. Важливо, щоб ми боролися, дотримуючись плану, були хоробрими, грали в футбол і захищалися щосили. Тоді у нас буде шанс. Це найскладніша гра в світі футболу", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 8 листопада, початок о 18:30. Після 7 турів "червоні" очолюють АПЛ з 16 очками, у "містян" на 5 пунктів менше та гра в запасі.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд