"Это важная игра, но, как и на президентских выборах в США, все голоса должны быть подсчитаны. Впереди много других матчей. Всегда приятно играть против сильнейших соперников. В прошлом году Ливерпуль оказался лучшим. Они долго являются исключительной командой с исключительным тренером. Мы знаем, насколько мы должны быть качественными, чтобы победить их.

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Ливерпуль остается фаворитом на защиту титула. Пандемия серьезно повлияла на этот сезон, но ты должен быть среди претендентов на победу в последних 5 или 10 туров. Надеюсь, там будем и мы. Неважно, сколько очков ты набрал, надо просто выиграть титул", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 8 ноября, начало в 18:30 по киевскому времени. После 7 туров "красные" возглавляют АПЛ с 16 очками, у "горожан" на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

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