toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити – Ливерпуль: Клопп доволен игрой своих подопечных, несмотря на унизительное поражение

3 июля 10:31 - Читати українською
Манчестер Сити – Ливерпуль: Клопп доволен игрой своих подопечных, несмотря на унизительное поражение
Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп / Фото Yahoo!

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп спокойно отреагировал на фиаско в матче 32-го тура АПЛ против Манчестер Сити (4:0).

25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Этот матч был важен для нас. Я видел блестяще отношение своих подопечных. Соперник действовал быстрее, чем мы ожидали. Нам не хватало подвижности.

Неудачная коронация Ливерпуля в видеообзоре матча против Манчестер Сити

Мы создали моменты, у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Нужно принять этот результат.

Если вы хотите написать историю, в которой мы якобы не были сосредоточены, то делайте это. Если вы спросите снова, отвечу, что мне понравилось отношение моей команды.

Разве не замечательно, что одна команда может стать чемпионом, в то время как другая команда так хорошо играет. Они невероятны. В нынешнем сезоне Манчестер Сити показывал хороший футбол", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

Ман Сити уничтожил Ливерпуль: четыре гола с преимущества в деталях, перфоманс КДБ, Фодена и Стерлинга, мощный матч Менди

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
4620
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Юрген Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Англия Манчестер Сити - Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
32
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук