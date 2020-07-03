Манчестер Сити – Ливерпуль: Клопп доволен игрой своих подопечных, несмотря на унизительное поражение

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп спокойно отреагировал на фиаско в матче 32-го тура АПЛ против Манчестер Сити (4:0).

"Этот матч был важен для нас. Я видел блестяще отношение своих подопечных. Соперник действовал быстрее, чем мы ожидали. Нам не хватало подвижности.

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Мы создали моменты, у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Нужно принять этот результат.

Если вы хотите написать историю, в которой мы якобы не были сосредоточены, то делайте это. Если вы спросите снова, отвечу, что мне понравилось отношение моей команды.

Разве не замечательно, что одна команда может стать чемпионом, в то время как другая команда так хорошо играет. Они невероятны. В нынешнем сезоне Манчестер Сити показывал хороший футбол", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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