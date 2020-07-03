Манчестер Сіті – Ліверпуль: Клопп задоволений грою своїх підопічних, попри принизливу поразку

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп спокійно відреагував на фіаско у матчі 32-го туру АПЛ проти Ман Сіті (4:0).

"Цей матч був важливий для нас? Я бачив блискуче ставлення своїх підопічних. Суперник діяв швидше, ніж ми очікували. Нам не вистачало рухливості.

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Ми створили моменти, у нас були шанси забити, але ми не скористалися ними. Потрібно прийняти цей результат.

Якщо ви хочете написати історію, в якій ми нібито не були зосереджені, то робіть це. Якщо ви запитаєте знову, відповім, що мені сподобалося ставлення моєї команди.

Хіба не чудово, що одна команда може стати чемпіоном, в той час як інша команда так добре грає. Вони неймовірні. У нинішньому сезоні Манчестер Сіті показував хороший футбол", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 20 очок.

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