Манчестер Сити и Ливерпуль имеют позитивные новости перед очной встречей в матче 13-го тура АПЛ.

Манчестер Сити сможет рассчитывать на Холанда в центральной игре 13-го тура АПЛ против Ливерпуля – норвежец принял участие в тренировке, которая состоялась в четверг.

Холанд получил вердикт врачей на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Впрочем, Ливерпулю тоже есть чем ответить. По информации Mirror, Джо Гомес, Ибрагима Конате, Кёртис Джонс и Райан Гравенберх восстановились от повреждений – все они пропускали предыдущий матч против Брентфорда.

Добавим, что матч Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 25 ноября, начало игры в 14:30. Команды сейчас являются лидерами таблицы: "горожане" с 28 очками на первом месте, а Ливерпуль делит 2-3 строчки с Арсеналом (27 пунктов).

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