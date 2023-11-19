Нападающий Ман Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд узнал приятную для себя информацию от врачей.

Эрлинг Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии против Фарерских островов и пропустит игру с Шотландией в отборе на Евро-2024, который уже ничего для его команды не решает.

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Была вероятность, что 23-летний нападающий не сможет восстановиться к поединку 13-го тура АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль, который состоится 25 ноября. Впрочем, повреждение Холанда оказалось не слишком серьезным. Главный бомбардир "горожан" сможет выйти на поле против команды Юргена Клоппа, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, после 12-ти туров АПЛ Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. У Ливерпуля и Арсенала по 27 пунктов.

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