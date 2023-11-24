Манчестер Сіті та Ліверпуль мають позитивні новини перед очною зустріччю в матчі 13-го туру АПЛ.

Манчестер Сіті зможе розраховувати на Холанда у центральній грі 13-го туру АПЛ проти Ліверпуля – норвежець взяв участь у тренуванні, яке відбулось у четвер.

Холанд отримав вердикт лікарів на матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

Втім, Ліверпулю теж є чим відповісти. За інформацією Mirror, Джо Гомес, Ібрагіма Конате, Кертіс Джонс та Раян Гравенберх відновились від пошкоджень – усі вони пропускали попередній матч проти Брентфорда.

Додамо, що матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 25 листопада, початок гри о 14:30. Команди наразі є лідерами таблиці: "містяни" з 28 очками на першому місці, а Ліверпуль ділить 2-3 сходинки з Арсеналом (27 пунктів).

Челсі й Ман Сіті забили 8 голів у диво-матчі АПЛ – Мудрик запускав камбек, Холанд забив найдивніший гол, проблемний VAR