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Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча с Зинченко в стартовом составе

17:52 961 Читати українською
Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча с Зинченко в стартовом составе
Манчестер Сити – Челси: стартовые составы на матч АПЛ 10.02.2019

Манчестер Сити принимает Челси в поединке 26 тура Премьер-лиги. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Наставники Манчестер Сити и Челси Хосеп Гвардиола и Маурицио Сарри соответственно обнародовали стартовые составы команд на центральный матч 26 тура чемпионата Англии. Александр Зинченко впервые в 2019 году выйдет на поле в матче АПЛ.

Манчестер Сити - Челси: онлайн-трансляция матча

Поединок Манчестер Сити – Челси начнется в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

Манчестер Сити – Челси: стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган – Де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва – Агуэро.

Запасные: Мурич, Данило, Сане, Давид Силва, Марез, Отаменди, Жезус.

Челси: Кэпа – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Баркли – Педро, Азар, Игуаин.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Лофтус-Чик, Эмерсон, Ковачич, Виллиан, Жиру

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити

live 71'
5 : 0
Челси
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