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Манчестер Сіті – Челсі: Агуеро забив неймовірний гол після асисту Зінченка

18:24 2118 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: Агуеро забив неймовірний гол після асисту Зінченка
Серхіо Агуеро / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відзначився забитим голом в матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти Челсі.

Агуеро отримав м'яч поблизу кута штрафного майданчика Челсі і завдав розкішного обвідного удару у дальню "дев'ятку".

Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у стартовому складі

Зазначимо, що аргентинець забив після результативної передачі Олександра Зінченка. Для українця це 2-й асист в нинішньому сезоні АПЛ.

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті

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4 : 0
Челсі
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Англія Відеоновини Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Челсі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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