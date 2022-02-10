Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0 – видео голов и обзор матча
09:48 - Читати українською
Ман Сити принимал Брентфорд в рамках 24-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
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План Брентфорда по сдерживанию действующего чемпиона Англии продержался до 40 минут. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, и Марез открыл счет во встрече.
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Гости продолжали обороняться и сами "привезли" второй мяч. "Пчелы" пытались через пас выйти из-под прессинга хозяев, голкипер ошибся с пасом и де Брюйне расстрелял пустые ворота. Александр Зинченко наблюдал за матчем со скамейки запасных.
Ман Сити остается лидером гонки с 12-очковым отрывом, Брентфорд – 14-й.
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