Ман Сити принимал Брентфорд в рамках 24-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

План Брентфорда по сдерживанию действующего чемпиона Англии продержался до 40 минут. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, и Марез открыл счет во встрече.

Неожиданное поражение "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3

Гости продолжали обороняться и сами "привезли" второй мяч. "Пчелы" пытались через пас выйти из-под прессинга хозяев, голкипер ошибся с пасом и де Брюйне расстрелял пустые ворота. Александр Зинченко наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Ман Сити остается лидером гонки с 12-очковым отрывом, Брентфорд – 14-й.

Манчестер Сити уверенно победил Брентфорд – Зинченко провел весь матч в запасе