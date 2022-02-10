План Брентфорда щодо стримування чинного чемпіона Англії протримався до 40-ї хвилини. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, і Марез відкрив рахунок у зустрічі.

Несподівана поразка "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Саутгемптон – 2:3

Гості продовжували оборонятися та самі собі "привезли" другий м'яч. "Бджоли" намагались через пас вийти з під пресингу господарів, голкіпер помилився з передачею і де Брюйне розстріляв порожні ворота. Олександр Зінченко спостерігав за матчем з лави запасних.

Ман Сіті залишається лідером перегонів з 12-очковим відривом, Брентфорд – 14-й.

Манчестер Сіті впевнено переміг Брентфорд – Зінченко провів весь матч у запасі