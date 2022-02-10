Тоттенхэм умудрился проиграть Саутгемптону в матче 24-го тура АПЛ, ведя в счете в течение встречи. Смотрите видео голов и обзор поединков на Футбол 24.

В первом тайме Саутгемптон забил дважды – правда, Беднарек срезал мяч в свои ворота. Броя замкнул передачу Перро в центр штрафного. После перерыва Тоттенхэм снова вышел вперед, теперь уже благодаря голу Сона. Впрочем, "шпоры" умудрились проиграть. Оба гола пришли со второго этажа, подачи Уорд-Прауса головой поочередно замкнули Эльюнусси и Адамс.

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Таким образом, Тоттенхэм упустил возможность подняться в зону еврокубков, оставшись на 7 месте. Саутгемптон с 28 пунктами поднялся на десятую строчку.