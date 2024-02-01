Венсан Компани привез свою команду на Этихад, но побороться за очки не сумел. Манчестер Сити все решил двумя голами в середине первого тайма. Дублем отличился Альварес. Чемпион мира сначала замкнул подачу Нуньеша, а затем реализовал наигранный стандарт.

Манчестер Сити вышел на вторую позицию, а Ярмолюк помог забить Тоттенхэму – но "шпоры" победили и вернулись в зону ЛЧ

Во втором тайме "горожане" закрепили преимущество, когда Фоден воспользовался классным пасом де Брюйне и ассистировал Родри. Холанд впервые за два месяца вышел на поле после травмы, однако не забил. Бернли в компенсированное время организовал гол престижа.