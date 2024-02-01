Манчестер Сіті – Бернлі – 3:1 – відео голів і огляд матчу
10:23 - Читать на русском
Манчестер Сіті переграв Бернлі в домашньому поєдинку АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
16’ Хуліан Альварес
22’ Хуліан Альварес
46’ Родрі
Амін Аль-Дахіл 90+3’
16’ Хуліан Альварес
22’ Хуліан Альварес
46’ Родрі
90+3’ Амін Аль-Дахіл
Венсан Компані привіз свою команду на Етіхад, але поборотися за очки не зумів. Манчестер Сіті все вирішив двома голами в середині першого тайму. Дублем відзначився Альварес. Чемпіон світу спершу замкнув подачу Нуньєша, а потім реалізував награний стандарт.
Ман Сіті вийшов на другу позицію, а Ярмолюк допоміг забити Тоттенхему – але "шпори" перемогли й повернулись у зону ЛЧ
У другому таймі "містяни" закріпили перевагу, коли Фоден скористався класним пасом де Брюйне та асистував Родрі. Холанд вперше за два місяці вийшов на поле після травми, однак не забив. Бернлі в компенсований час організував гол престижу.
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