Венсан Компані привіз свою команду на Етіхад, але поборотися за очки не зумів. Манчестер Сіті все вирішив двома голами в середині першого тайму. Дублем відзначився Альварес. Чемпіон світу спершу замкнув подачу Нуньєша, а потім реалізував награний стандарт.

Ман Сіті вийшов на другу позицію, а Ярмолюк допоміг забити Тоттенхему – але "шпори" перемогли й повернулись у зону ЛЧ

У другому таймі "містяни" закріпили перевагу, коли Фоден скористався класним пасом де Брюйне та асистував Родрі. Холанд вперше за два місяці вийшов на поле після травми, однак не забив. Бернлі в компенсований час організував гол престижу.