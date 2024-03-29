Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сообщил печальные новости из лазарета команды перед матчем против Арсенала.

Кайл Уокер и Джон Стоунз вернулись из сборной Англии с травмами. Первый недоиграл матч с Бразилией из-за повреждения задней поверхности бедра, а у второго возникли проблемы с бедром во время спарринга с Бельгией.

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"Кайл пропустит больше Джона, но они оба травмированы. Не знаю, сколько матчей придется провести без них", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Оба игрока очень важны для "горожан". Уокер – основной правый защитник и капитан. Стоунз отвечает за изменение структуры смещениями в опорную зону.

Пеп сообщил и положительные новости. Эдерсон чувствует себя значительно лучше, Аканджи также в порядке. Де Брюйне и Грилиш набрали форму во время международной паузы и готовы играть.

Матч Манчестер Сити – Арсенал состоится 31 марта в 18:30 по Киеву. Это будет важнейший поединок в борьбе за чемпионство. Арсенал возглавляет таблицу АПЛ, имея одинаковое количество очков с Ливерпулем и опережая Сити на один балл.