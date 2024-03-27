Полузащитник сборной Франции и Реала Эдуардо Камавинга попал в лазарет, получив повреждение в матче с Чили.

Французский полузащитник вышел в стартовом составе в матче против чилийцев (3:2). Впрочем, Эдуардо Камавинга не сумел доиграть встречу до финального свистка, поскольку получил травму в первом тайме.

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Как информирует RMC Sport, после первичного осмотра у полузащитника диагностировали растяжение левой голени. Степень повреждения еще придется установить, но по меньшей мере Камавинга выбыл на 1-2 недели. А это означает, что Эдуардо может не успеть восстановиться к матчу против Манчестер Сити в Лиге чемпионов, который запланирован на 9 апреля.

Карло Анчелотти использует Камавинга не только в центре или в опорной зоне полузащиты. Француз часто выходит на позиции левого защитника.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга отыграл в составе "сливочных" в 32 матчах во всех турнирах. В его активе три результативные передачи.

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