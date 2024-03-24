Капитан Манчестер Сити травмировался перед ключевой битвой с Арсеналом
Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер получил повреждение в матче за сборную Англии.
Уокер вывел Англию на товарищеский матч против Бразилии с капитанской повязкой, спас команду от пропущенного гола, остановив мяч на линии после удара Винисиуса, но рано ушел с поля. Тренер заменил Кайла на 20-й минуте из-за травмы.
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Детали будут известны после обследования, однако предварительно подозрение на повреждение задней поверхности бедра. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что защитник может пропустить 3-4 недели.
Таким образом, Манчестер Сити остался без основного фулбека и капитана на важную битву с Арсеналом, которая состоится сразу после международной паузы – 31 марта. Еще через четыре дня – тяжелый матч против Астон Виллы.
Если подтвердятся худшие прогнозы, то Уокер пропустит четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов против Реала (9 и 17 апреля). В лазарет Сити перед перерывом попали де Брюйне и Эдерсон.