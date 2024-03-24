Уокер вывел Англию на товарищеский матч против Бразилии с капитанской повязкой, спас команду от пропущенного гола, остановив мяч на линии после удара Винисиуса, но рано ушел с поля. Тренер заменил Кайла на 20-й минуте из-за травмы.

Бразилия полурезервом победила Англию на Уэмбли – 17-летний суперталант забил дебютный гол за "селесао"

Детали будут известны после обследования, однако предварительно подозрение на повреждение задней поверхности бедра. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует, что защитник может пропустить 3-4 недели.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Таким образом, Манчестер Сити остался без основного фулбека и капитана на важную битву с Арсеналом, которая состоится сразу после международной паузы – 31 марта. Еще через четыре дня – тяжелый матч против Астон Виллы.

Если подтвердятся худшие прогнозы, то Уокер пропустит четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов против Реала (9 и 17 апреля). В лазарет Сити перед перерывом попали де Брюйне и Эдерсон.