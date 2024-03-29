Манчестер Сіті – Арсенал: Гвардіола втратив двох ключових гравців на битву за лідерство АПЛ
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив сумні новини з лазарету команди перед матчем проти Арсенала.
Кайл Вокер і Джон Стоунз повернулися зі збірної Англії з травмами. Перший недограв матч з Бразилією через пошкодження задньої поверхні стегна, а в другого виникли проблеми зі стегном під час спарингу з Бельгією.
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"Кайл пропустить більше за Джона, але вони обидва травмовані. Не знаю, скільки матчів доведеться провести без них", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.
Обидва гравці дуже важливі для "містян". Вокер – основний правий захисник і капітан. Стоунз відповідає за зміну структури зміщеннями в опорну зону.
Пеп повідомив і позитивні новини. Едерсон почувається значно краще, Аканджі також в порядку. Де Брюйне і Гріліш набрали форму під час міжнародної паузи та готові грати.
Матч Манчестер Сіті – Арсенал відбудеться 31 березня о 18:30 за Києвом. Це буде надважливий поєдинок у боротьбі за чемпіонство. Арсенал очолює таблицю АПЛ, маючи однакову кількість очок з Ліверпулем і випереджаючи Сіті на один бал.