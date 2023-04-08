Виталий Миколенко четвертый раз подряд начал на скамье запасных, но Бен Годфри откровенно провалил игру. Конкурент украинца постоянно терял позицию и подарил кучу моментов, которые портили сами игроки МЮ. Впрочем, на 36-й минуте Пикфорд таки капитулировал. МЮ прорвался через стену игроков Эвертона как раз в зоне Годфри, и Мактоминай мощно пробил с острого угла.

МЮ побил Эвертон в аномальном матче АПЛ, но потерял лидера – рекордное количество ударов сменилось позитивом Миколенко

Уже в перерыве Миколенко сменил антигероя, но шансов на очки у гостей не было. Капитан "ирисок" Шеймус Коулмен решил составить компанию Годфри, пропустив простую передачу под ногой. Рашфорд поблагодарил и отдал Марсьялю – 2:0.